Врач оценил эффективность обеззараживающих воздух спреев

Основной путь передачи инфекции - это воздушно-капельный, поэтому пользоваться антисептиками нет никакого смысла, а спреи, которые сейчас продают под видом обеззараживающих воздух, могут быть опасны. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Эти капли, которые могут потенциально содержать вирус, не способны бесконечно долго находиться в воздухе. Максимум, что мы можем предположить, что через 15-30 минут они упадут на поверхность. Поэтому, нет какой-то необходимости распылять что-то в воздухе. Этим самым повышается риск аллергических проявлений», - отметила она.

По мнению специалиста, наиболее эффективным является проветривание помещения и использования обеззараживающих ламп, например, кварцевание.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания, США находятся на первом месте среди остальных странах по числу заболевших. Всего в стране насчитывается более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во всем мире установлено более 3 миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших. В России зафиксировано 114 431 пациентов с COVID-19. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились.