Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты, причем на всех стадиях заболевания, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. В начале болезни организм не сразу начинает вырабатывать антитела, и вирус можно подавить за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Следовательно, анализ на антитела будет отрицательный, так как они просто не вырабатывались.

По ее словам на второй стадии заболевания появляются симптомы: температура, кашель, одышка. Организм активирует дополнительную защиту, и начинается выработка антител.

«Человек может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат», - объяснила она.

Третья стадия опасна тем, что есть риск возникновения цитокинового шторма, приводящего к повреждению собственных тканей организма. Здесь пациента госпитализирует, часто он нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека» - передает слова биолога РИА Новости.

Всего в мире более четырех миллионов человек заражены коронавирусом. Инфекция распространилась из Китая почти во все страны мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 - скончались.