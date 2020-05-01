Больницы, улицы и входы в метро: кадры дезинфекции Москвы с коптера

В шестой раз сегодня, 1 мая, в Москве прошла масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств. Особое внимание уделяется обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Основная цель проведения регулярных дезинфекций всего города - не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В проведении работ были задействованы свыше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тысячи единиц техники. Обработке подверглись более 300 миллионов квадратных метров городского пространства. Препараты, используемые в дезинфекции, безопасны для людей, животных и одобрены Роспотребнадзором.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц, выразил надежду на скорое возвращение в столицу праздника, а на улицы любимой Москвы - людей.

Также глава города поздравил с 1 Мая, Днем солидарности трудящихся, работников комплекса городского хозяйства, отметив, что они сейчас находятся на передовой.

Подобного рода работы проводятся в Москве еженедельно. По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 300 человек. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 114 431 случай заражения.