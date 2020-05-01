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Денис Проценко назвал причину возможного взрыва эпидемии коронавируса

Александра Звягина
16:50 01.05.2020
Врач подчеркнул, что россияне уже устали от режима самоизоляции, но его особенно важно придерживаться сейчас, во время праздников.
Денис Проценко назвал причину возможного взрыва эпидемии коронавируса
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал условие, при котором может пройти взрыв заболеваемости коронавирусом. 

Он полагает, что если граждане будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники, то примерно через 10 дней страну ждет взрывной рост заболевших. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». 

Денис Проценко подчеркнул, что понимает, что россияне устали от режима самоизоляции, и поэтому может возникнуть соблазн его нарушить.

За сутки в 85 регионах России обнаружены 7 933 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Всего число зараженных в стране достигло 114 431.

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