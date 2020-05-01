Денис Проценко назвал причину возможного взрыва эпидемии коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал условие, при котором может пройти взрыв заболеваемости коронавирусом.

Он полагает, что если граждане будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники, то примерно через 10 дней страну ждет взрывной рост заболевших. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Денис Проценко подчеркнул, что понимает, что россияне устали от режима самоизоляции, и поэтому может возникнуть соблазн его нарушить.

За сутки в 85 регионах России обнаружены 7 933 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Всего число зараженных в стране достигло 114 431.