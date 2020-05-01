В Германии планируют отказать Nord Stream в заявке по «Северному потоку - 2»

Федеральное сетевое агентство ФРГ планирует отклонить заявку компании Nord Stream на освобождение проекта трубопровода «Северный поток - 2» от обновленных требований газовой директивы Евросоюза. В настоящий момент агентство занято рассмотрением вопроса и принятием окончательного решения.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, федеральное агентство обратилось в письменном виде к участникам процесса и ждет от них ответа сроком до 8 мая. Основанием для отказа являются сроки строительства трубопровода - по установленным условиям, чтобы не принимать условия директивы, необходимо было завершить строительство до мая 2019 года, чего в отношении «Северного потока - 2» сделано не было. В свою очередь, в компании Nord Stream придерживаются мнения, что в данной ситуации необходимо исходить из «уже сделанных миллиардных инвестиций в соответствии с прежним правовым режимом».

Между тем на Украине намерены помешать строительству «Северного потока - 2». Как заявили в «Операторе ГТС Украины», они приложат для этого «максимум усилий, так как проект имеет явный политический характер».