ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

В результате проверок Федеральная антимонопольная служба выявила оптового поставщика, который завышал цены на маски в период пандемии коронавируса в России и дефицита данных индивидуальных средств защиты.

Компания ООО «Витта компани» в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за штуку, а продавала на 957% выше, то есть примерно за 70 рублей. В связи с чем ФАС обратилась в прокуратуру.

«В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО "Витта компани" предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения»,- подчеркнули в ФАС.

Из-за подобных действий таких недобросовестных компаний в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Для того чтобы искоренить такую практику, правительство Российской Федерации до конца весны ввело запрет на вывоз ряда медицинских изделий. Помимо масок в их число входят бинты и бахилы, халаты, перчатки и дезинфицирующие средства.

Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 114 431 случай заражения, 1 073 человека умерли, 11 619 пациентов вылечились.