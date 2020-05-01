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В латвийском городе Резекне хотят снести памятник воинам-красноармейцам

Алексей Баранов
16:33 01.05.2020
Местные жители и общественники вступились за памятник, поддержал их и мэр города.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В латвийском городе Резекне некая инициативная группа выдвинула требование убрать памятник, установленный в честь воинов-красноармейцев, погибших во время освобождения Латвии от фашистов.

Письмо с требованием снести памятник красноармейцам пришло в мэрию латвийского города Резекне. По словам мэра города Александра Барташевича, это первый подобный прецедент.

«Мы это письмо воспринимаем, как провокацию. На самом деле не среди резекненцев, не среди других инициативных групп таких предложений не было. Снести памятник, честно говоря, шоком было и для меня, и для резекненцев. Важно отметить, что таких людей очень мало. Большинство воспринимает памятник как святыню, воспринимает, как память о годах Второй мировой войны, о жертвах, которые Резекне понес и резекненцы в том числе», - рассказал журналистам «Звезды» мэр города.

Александра Барташевич заявил, что о сносе памятника не может быть и речи.

«В каждой семье и в резекненской семье есть родственники, которые погибли на этой войне или стали инвалидами. Мы всегда 9 мая собираемся, в день освобождения города Резекне, на этой площади. Поэтому это больше провокация, на которую Дума ответила достаточно быстро. Мы не дадим никакого повода для нового витка и раскручивания темы. Просто короткий ответ, ни о каком сносе не может быть и речи», - уточнил глава города.

Сейчас памятник под надежной защитой: установлены камеры видеонаблюдения, жители города занимаются благоустройством территории. А раньше вандалы частенько покушались на монумент, сообщил Александр Барташевич.

«Конечно были и акты вандализма, их было несколько, обливали памятник краской. На какие-то акты вандализма мы смогли найти виновных, на какие-то не смогли, к сожалению. Сейчас памятник в идеальном состоянии, он был почищен после всех этих актов. Работают камеры видеонаблюдения, поэтому такие вещи как вандализм в этом отношении не пройдут», - отметил мэр Резекне.

По словам мэра, территория вокруг памятника многократно благоустраивалась, а на самом памятнике многократно приходилось менять гранитные плиты с надписями. Особых опасений, что памятник разрушится сам нет. Мэрия регулярно поддерживает его в хорошем состоянии. Среди жителей города, в том числе среди молодежи живет очень глубоко память о Второй мировой войне.

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