Эксперт рассказала о сценариях завершения пандемии

Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго рассказала о трех возможных сценариях завершения пандемии коронавирусной инфекции.

В первом случае вирус может мутировать и станет менее опасным. Человечество уже сталкивалось с подобным сценарием во время эпидемии « испанки в 1918 году, после чего инфекция превратилась в сезонный грипп.

Второй вариант развития событий - победа над вирусом с помощью ограничительных мер.

«Так было со вспышкой атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 годах, когда эффективный эпидемиологический контроль не позволил болезни широко распространиться, а количество жертв было относительно небольшим», - отметила Коби.

В качестве еще одного варианта специалист назвала создание вакцины, которая блокирует распространение инфекции, как это было во время пандемии свиного гриппа в 2009 году.

«На 50% успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько эффективно реагируют власти и насколько добросовестно люди соблюдают ограничения, остальные 50% - наука», - цитирует ее журнал Scientific American.

По последним данным оперштаба, в мире заражены COVID-19 свыше трех миллионов человек, в России - более 110 тысяч.