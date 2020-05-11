Власти Красногорска после пожара в хосписе ищут родственников постояльцев

После пожара в частном жилом доме, в котором располагался хоспис для пожилых людей, власти подмосковного города Красногорск ищут родственников постояльцев.

«На данный момент мы ведем обзвон родственников - тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме», - написала в своем Instagram глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, пожилые люди сейчас находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает, «но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких».

«Если вам что-либо известно о родственниках пострадавших, пожалуйста, сообщите нам», - добавила Хаймурзина.

Напомним, пожар в частном доме произошел 11 мая ночью. На момент возгорания в здании находились 29 человек. В результате девять погибли, госпитализировано также девять постояльцев, шестеро из них находятся в реанимации. Уточняется, что пансионат для пожилых людей «Второй дом» не был официально зарегистрирован по месту расположения. На месте происшествия проводятся следственные действия и выясняются все детали случившегося.