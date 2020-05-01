В Подмосковье организовали раздачу масок на остановках и в транспорте



Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовало раздачу медицинских масок на остановках общественного транспорта и непосредственно в автобусах. Их можно получить после проверки документов и пропуска. Об этом сообщила первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.

«При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет», - пояснили в ведомстве.

В соответствии с требованием Роспотребнадзора медицинские маски должны быть у всех при выходе на улицу. Жители Подмосковья также информируются об этом. Всех призывают заранее подготовиться к этому требованию и не нарушать новые правила.

Минтранс Подмосковья совместно с Росгвардией постоянно проверяют жителей на наличие пропусков и напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции.

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 797 человек. Всего с начала эпидемии в регионе насчитывается 12 507 заболевших.