«Пустые койки - это ушедшие жизни»: опубликовано видео из реанимации одной из московской больниц

Москвичей призывают остаться дома на майские праздники, так как количество заболевших растет с каждым днем.

«Очень просим вас: оставайтесь, пожалуйста, дома на майские праздники. Конечно, всем очень хочется выйти из дома, выехать за город, пообщаться с родными и друзьями, вернуться к прежней жизни. Но сейчас, поверьте, не время испытывать медицину на прочность», - сказала главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Из отделения реанимации больницы было записано видео, на котором видны тяжелые больные пациенты и пустые койки.

«Каждый день мы теряем людей. Пустые койки в реанимации - это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни», - подчеркнула Лысенко.

Ранее и другие ее коллеги - Денис Проценко, главный врач ГКБ №40, Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени О.М. Филатова, - выступили с призывом остаться дома. По мнению столичных медиков, опасность еще не миновала, ведь ежедневно в Москве выявляется до трех тысяч новых случаев заболевания.

О необходимости соблюдения режима самоизоляции в период праздников ранее сообщала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нарушать режим самоизоляции в предстоящие майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными, сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период нерабочих дней в России до 11 мая. 6,7 и 8 мая признаны нерабочими с сохранением заработной платы.

По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 300 человек. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 114 431 случаев заражения.