Двойная угроза: в Москве зацвели растения-аллергены
Аллергикам рекомендуется соблюдать меры безопасности и особо тщательно следить за своим самочувствием.
© Фото: imagebroker, Birgit Koch, Globallookpress
Жителей Москвы с предрасположенностью к аллергии предупредили о двойном риске обострения из-за цветения клена и березы.
По информации столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, пик цветения растений-аллергенов придется на майские праздники.
Отмечается, что особую осторожность необходимо соблюдать гражданам в Измайлово и Сокольниках, а также проживающим вблизи парков: Филевский, Кузьминки-Люблино и Царицыно.
Чтобы не допустить осложнений, для облегчения аллергических симптомов необходимо внимательно следить за самочувствием и следовать рекомендациям врачей.