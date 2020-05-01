Двойная угроза: в Москве зацвели растения-аллергены

Жителей Москвы с предрасположенностью к аллергии предупредили о двойном риске обострения из-за цветения клена и березы.

По информации столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, пик цветения растений-аллергенов придется на майские праздники.

Отмечается, что особую осторожность необходимо соблюдать гражданам в Измайлово и Сокольниках, а также проживающим вблизи парков: Филевский, Кузьминки-Люблино и Царицыно.

Чтобы не допустить осложнений, для облегчения аллергических симптомов необходимо внимательно следить за самочувствием и следовать рекомендациям врачей.