«Памяти героев»: юнармейцы поведали о подвигах своих земляков в годы Великой Отечественной
Юнармейцы поддержали проект Общероссийского народного фронта «Памяти героев». Цель акции – увековечить имена, тех, кто на своих плечах вынес все невзгоды военного времени и добыл для нас Победу.
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Активисты движения выкладывают в Сеть ролики, где рассказывают о земляках, ценой своих жизней защитивших свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной.
Юнармеец из Краснодарского края Эвелина Кадочникова поведала историю подвига Героя Советского Союза Михаил Рябчевского, штурмана, совершившего 104 успешных боевых вылета.
Активист движения Лилия Милевская рассказала о Герое Советского Союза Алексее Свертилове - отважном командире эскадрильи, участвовавшем в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Артем Шапкин и Алексей Ручник из юнармейского отряда имени дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина школы №4 города Онеги Архангельской области рассказали о подвиге своего земляка Геннадия Катарина.