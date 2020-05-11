Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются COVID-19

В рамках исследования Европейского общества кардиологов, ученые выяснили, что вероятной причиной большей подверженности мужчин заражению коронавирусом по сравнению с женщинами может быть высокая концентрация в крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают вирусы COVID-19.

По словам специалистов, АПФ2 является рецептором на поверхности клеток, который позволяет коронавирусу проникать и инфицировать здоровые клетки.

«В легких наблюдается высокая концентрация АПФ2, поэтому считается, что эти ферменты играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19», - заявил руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена Адриан Воорс.

В ходе работы ученые смогли произвести измерения концентрации АПФ2 в образцах крови, взятых у более чем трех тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из 11 европейских стран.

В результате оказалось, что концентрация данного фермента у мужчин намного выше, чем у женщин.

Отмечается, что исследование было начато до пандемии коронавируса и не включало зараженных COVID-19, но результаты других работ показали, что АПФ2 связан с попаданием нового коронавируса в клетки, поэтому Воорс и его команда заметили, что это перекликается с их работой.

Помимо легких фермент присутствует также в сердце, почках и тканях кровеносных сосудов, особенно высокий уровень наблюдается в тестикулах.

Исследователи предполагают, что регуляция фермента в тестикулах может частично объяснить более высокие концентрации АПФ2 у мужчин и, следовательно, то, почему мужчины более уязвимы к COVID-19, пишет РИА Новости.

По последним данным, в России инфицированы коронавирусом свыше 200 тысяч человек, среди которых более 34 тысяч выздоровели, 1915 - скончались.