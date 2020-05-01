Крупнейшая озоновая дыра закрылась над Арктикой

В пятницу, 1 мая, над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра, но со вспышкой коронавируса это не связано, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

По ее словам, ослабление озонового слоя в марте 2020 года достигло рекордных уровней.

«Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов: продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой, а также метеорологические условия», - отметила эксперт.

Нуллис пояснила, что в этом году в стратосфере была очень холодная зима, но на данный момент ситуация стабилизировалась и дыра закрылась.

«С сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии COVID-19 это не связано», - цитирует специалиста РИА Новости.

Отмечается, что появление озоновой дыры над Арктикой является весенним феноменом.