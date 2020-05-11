В Минздраве призвали не экономить на выплатах медикам, борющимся с COVID-19

На выплатах медицинским работникам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, нельзя экономить денежные средства. Такое заявление сделала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семенова, обращаясь к главврачам российских больниц и медцентров.

Семенова отметила, что в министерство поступали жалобы из разных регионов о получении стимулирующих выплат в несколько сотен рублей и без объяснения того, откуда взялась и как определялась подобная сумма. Текст ее речи размещен на официальном сайте Министерства здравохранения РФ.

Замминистра напомнила, что порядок начисления надбавок определен 415 постановлением правительства и учитывает среднюю зарплату по региону и выслугу лет. Она также добавила, что выплаты могут начисляться только на одну трудовую ставку даже при работе в двойном объеме.

Семенова назвала безосновательными решения руководителей ряда медучреждений рассчитывать работу медиков с коронавирусными пациентами «по минутам» для сокращения надбавок. Она подчеркнула, что необходимые для поощрения работников средства уже были перечислены в регионы из центра.

Стимулирующие выплаты врачам и персоналу, работающим с инфицированными COVID-19, за апрель должны быть выплачены по всей стране не позднее 15 мая.

Ранее глава Минпроморга РФ сообщил, что обеспечение медиков специальными защитными костюмами проходит без затруднений и удовлетворяет все поступающие запросы из работающих с коронавирусными больными учреждений.