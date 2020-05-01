В Минздраве заявили об увеличении числа детей с COVID-19 в России

Данные мониторинга показывают рост числа заболеваний коронавирусом у детей, сообщили в Минздраве РФ.

Уточняется, что 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За время эпидемии два ребенка скончались.

«Несмотря на то что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно также опасен и для них», - подчеркнули в ведомстве.

Минздрав призвал отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.

Также в Москве больше 45% среди новых заболевших моложе 45 лет.

По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 300 человек. В России зафиксировано 114 431 пациент с COVID-19. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились.