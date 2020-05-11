Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье

Светлана Головина
05:36 11.05.2020
Отмечается, что для помощи нуждающимся было доставлено почти 850 тонн необходимого продовольствия.
Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье
© Фото: Минобороны России

Начальник Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Олег Демьяненко сообщил о распределении гуманитарного груза, который накануне прибыл в Сирию. В частности,  отправились уже первые партии, в том числе в наиболее нуждающееся Заевфратье.

Уточняется, что российский контейнеровоз «Спарта-2» привез в порт Тартус около 850 тонн гуманитарной помощи, в числе которой 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем, и сгущенным молоком.

«Мы сегодня отправляем колонну с гуманитарным грузом для доставки мирному населению, которое проживает в Заевфратье. Состав колонны – семь единиц, загружено более 60 тонн гуманитарного груза - мука, сахар, крупы, молочные консервы - как раз то, что необходимо населению, которое пострадало во время ведения боевых действий», - цитирует Демьяненко РИА Новости.

По территории Сирии грузы развозят военные грузовики «Урал» и гражданские «Камазы», которые сопровождают БТР и бронеавтомобили «Тигр».

Отмечается, что колонне предстоит преодолеть почти тысячу километров. Гуманитарную помощь отдают местной администрации, после чего продовольственные наборы распределяют среди населения.

Ранее российские военные уже провели одну акцию на самом севере Сирии в небольшой деревне Тель Харнуп недалеко от Камышлы, где передали местной администрации 500 продовольственных наборов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
05:36 В стране и мире
Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье
22:01 Армия
С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии было проведено 2420 гуманитарных акций
14:57 Армия
Видео
Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь
14:00 Армия
Россия и Турция провели девятый совместный патруль в Идлибе
14:42 Армия
Видео
Зона патрулирования трассы М-4 в Сирии увеличена вдвое
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:57 В стране и мире
Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19
06:22 В стране и мире
Видео
Власти Красногорска после пожара в хосписе ищут родственников постояльцев
06:00 В стране и мире
Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются COVID-19
05:50 В стране и мире
В Минздраве призвали не экономить на выплатах медикам, борющимся с COVID-19
05:36 В стране и мире
Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.