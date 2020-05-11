Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье

Начальник Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Олег Демьяненко сообщил о распределении гуманитарного груза, который накануне прибыл в Сирию. В частности, отправились уже первые партии, в том числе в наиболее нуждающееся Заевфратье.

Уточняется, что российский контейнеровоз «Спарта-2» привез в порт Тартус около 850 тонн гуманитарной помощи, в числе которой 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем, и сгущенным молоком.

«Мы сегодня отправляем колонну с гуманитарным грузом для доставки мирному населению, которое проживает в Заевфратье. Состав колонны – семь единиц, загружено более 60 тонн гуманитарного груза - мука, сахар, крупы, молочные консервы - как раз то, что необходимо населению, которое пострадало во время ведения боевых действий», - цитирует Демьяненко РИА Новости.

По территории Сирии грузы развозят военные грузовики «Урал» и гражданские «Камазы», которые сопровождают БТР и бронеавтомобили «Тигр».

Отмечается, что колонне предстоит преодолеть почти тысячу километров. Гуманитарную помощь отдают местной администрации, после чего продовольственные наборы распределяют среди населения.

Ранее российские военные уже провели одну акцию на самом севере Сирии в небольшой деревне Тель Харнуп недалеко от Камышлы, где передали местной администрации 500 продовольственных наборов.