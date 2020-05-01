Собянин оценил работы по дезинфекции Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных пространств города.

«Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая замечательный праздник весны и труда, но теперь тут другая колонна, колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города», - заявил он.

Глава города выразил надежду, что скоро в столицу вернется настоящий праздник, и все снова смогут пройтись по любимой Москве.

Также Собянин поздравил с 1 мая, с днем солидарности трудящихся работников комплекса городского хозяйства, отметив, что они сейчас находятся на передовой.

В дезинфекции города участвовало около 70 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники.

Сегодня, 1 мая, в шестой раз дороги, тротуары, парковки, общественные пространства Москвы продезинфицировали. Основная цель проведения регулярных дезинфекций всего города - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Подобного рода работы проводятся в Москве еженедельно. По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 300 человек. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 114 431 случаев заражения.