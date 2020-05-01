Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе: кадры с места происшествия

В Старом Осколе Белгородской области с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда. Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что вагоны сошли с рельс, в результате чего один из них наклонился.

Отмечается, что инцидент произошел при движении состава по запасному пути.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты.

По информации МЧС, пострадавших нет.