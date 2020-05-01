Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе: кадры с места происшествия

Светлана Головина
15:24 01.05.2020
По информации МЧС пострадавших нет.
© Видео: ВК, Местоположение ДПС (МДПС) - Старый Оскол © Фото: ВК, Местоположение ДПС (МДПС) - Старый Оскол

В Старом Осколе Белгородской области с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда. Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что вагоны сошли с рельс, в результате чего один из них наклонился.

Отмечается, что инцидент произошел при движении состава по запасному пути.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты.

По информации МЧС, пострадавших нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.05.2020, 14:30
Глава Минздрава заявил, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом
Дата30.04.2020, 14:49
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата30.04.2020, 14:05
Знаменосцы Победы: 75 лет назад над Рейхстагом водрузили штурмовой флаг
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:50 В стране и мире
В Минздраве заявили об увеличении числа детей с COVID-19 в России
15:31 В стране и мире
Собянин оценил работы по дезинфекции Москвы
15:25 В стране и мире
Видео
«Погиб смертью храбрых»: ведущая программы «Сегодня утром» рассказала историю деда-фронтовика
15:24 В стране и мире
Видео
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе: кадры с места происшествия
15:10 В стране и мире
Видео
«Пустые койки - это ушедшие жизни»: опубликовано видео из реанимации одной из московской больниц
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Названа категория людей, чаще других попадающая в реанимацию с коронавирусом
Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет
Видео
Редкие розовые дельфины попали на видео
Видео
Врач рассказал, как обезопасить себя при сдаче теста на COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.