«Погиб смертью храбрых»: ведущая программы «Сегодня утром» рассказала историю деда-фронтовика

Ведущая программы «Сегодня утром» Ирина Иваницкая внесла информацию о своем прадеде, участвовавшем в Великой Отечественной войне, в базу данных проекта «Дорога памяти».

«Шехурдин Николай Васильевич, 1918 года рождения, мой прадед. Призван военкоматом Кемеровской области Осиновским сельсоветом деревни Журавли связистом. В 1941 году отправлен в Подольск, из Подольска на Ленинградский фронт. В том же 1941 году пришла похоронка. Погиб смертью храбрых. Ему было 23 года. Осталась трехлетняя дочь, моя бабушка. Я навечно сохранила память о нем, сохраните и вы память о своих героях», - сказала Иваницкая.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.