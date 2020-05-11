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В РВИО назвали предварительную дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату

Светлана Головина
05:08 11.05.2020
Запланированная на 9 мая церемония открытия была перенесена из-за пандемии коронавируса.
В РВИО назвали предварительную дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату
© Фото: rzhev.histrf.ru

Торжественное открытие мемориала советскому солдату в районе города Ржев планируется в июне 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор общества Александр Барков.

«Рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны», - рассказал он.

Барков подчеркнул, что монумент был готов еще в апреле, но в связи с пандемией коронавируса его открытие пришлось перенести.

По его словам, Ржевская битва имеет всемирное историческое значение.

«Немецкое командование называло Ржев "трамплином на Москву", однако благодаря тому, что Красная Армия в течение 14 месяцев сдерживала врага в окрестностях города, ему не удалось осуществить план по атаке столицы», - добавил Барков.

Помимо этого, действия советских военных под Ржевом заставили отвлечь значительные силы противника от наступления на Сталинград, что повлияло на ход боев на южном фланге, заявил исполнительный директор РВИО.

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