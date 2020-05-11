В Роспотребнадзоре рассказали о правилах покупки товаров онлайн

В связи с пандемией коронавируса количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса резко возросло, из-за чего сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют быть гражданам настороже.

В частности, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом, так как содержание посылки покупатель увидит только при получении.

Помимо этого не стоит забывать, что расходы на пересылку товара обратно несет покупатель, к тому же, есть риск и вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют перед покупкой удостовериться, есть ли на сайте реквизиты продавца, а также не переводить деньги на банковскую карту физических лиц.

«Покупатель, совершая покупки через Интернет, вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней», - отмечается в сообщении ведомства.

В то же время, совершая покупку через сайт-агрегатор информации о товарах, предъявить претензию владельцу можно только в случае, если товар не передан в срок, а также если покупатель получил неполную или недостоверную информацию о товаре.

Незадолго до этого в Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях для выхода из режима самоизоляции.