Проведение Каннского фестиваля отменили из-за коронавируса

В 2020 году в связи с распространением пандемии COVID-19 Каннский кинофестиваль в классическом формате проводить не планируется.

Вместо этого в начале лета будет оглашен список картин «Канны-2020». В него войдут ленты, прошедшие специальный отбор. Указанные в нем фильмы будут продемонстрированы в рамках осенних фестивалей кинематографического искусства.

Об этом сообщил директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо в интервью Screen Daily. Такой формат должен стать альтернативой перевода мероприятия в онлайн-пространство.

Директор напомнил, что в прошлом отмена фестиваля произошла лишь однажды – во время Второй мировой войны. Остановка также была лишь одна – в 1968 году. Фремо добавил, что не мог и подумать о подобном развитии событий в ближайшие годы.

Об отмене Каннского кинофестиваля в его традиционном виде сообщалось еще в марте. Сегодня, накануне традиционного периода его проведения, информация подтвердилась.