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Врач рассказала о лечении от коронавируса онкологических больных

Ирина Егорова
14:49 01.05.2020
Те, кто излечен от онкологических заболеваний, кто получает терапию, прежде всего должны стараться избегать инфицирования и появления болезни. Но если она случилась, то такой больной попадет в инфекционную больницу, где ему окажут полную помощь терапевтическими препаратами.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Врач Ирина Поддубная рассказала, какое лечение оказывается онкологическим больным, которые заразились коронавирусной инфекцией. В случае, если патология у пациента изучена, а болезнь себя не проявляет, тогда инфекционисты ведут его по всем правилам ведения больного с коронавирусной инфекцией. Если у больного активный онкологический процесс, то здесь есть несколько нюансов лечения, уточнила она.

«Хирургические вмешательства выполняются только в том случае, когда это грозит потерей жизни. Если же нет, тогда хирургическое вмешательство откладывается. Из всего арсенала лекарственных средств нужно выбирать лекарственные препараты, которые не вызывают гематологическую токсичность, чтобы не осложнить течение инфекции и не вызвать дополнительное инфекционное осложнение», - рассказала «Звезде» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой онкологии РМА непрерывного профессионального образования Ирина Поддубная.

По ее словам, также следует избегать иммунопрепаратов и нужно помнить о взаимодействии противовирусных препаратов и противоопухолевых препаратов.

«Если это все учтено, то больные продолжают получать лечение с пониманием баланса: токсичность и качество возможности излечения инфекционного процесса», - добавила она.

Врач уточнила, что к пациенту с онкологическим заболеванием должно быть большее внимание врачебного сообщества.

«Тем, кто излечен от онкологических заболеваний, кто получает терапию, прежде всего надо стараться избегать инфицирования и появления болезни. Если она случилась - не нужно впадать в пессимизм. Такой больной в зависимости от клинической картины будет дома или в клинической больнице, и ему окажут полную помощь в соответствии с возможными терапевтическими препаратами», - заключила она.

Напомним, что в группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболевания, те, кто недавно перенес трансплантацию органов, а также проходящие химиотерапию в связи со злокачественными образованиями. В группе риска находятся и россияне старше 60 лет. Данным категориям граждан рекомендовано не посещать общественные места, соблюдать гигиенические нормы, ограничить контакты и обращаться к врачам в случае недомогания.

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