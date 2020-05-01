В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса в РФ

Роспотребнадзор предупредил, что даже в случае, если коронавирусная инфекция в России, возможно, пойдет на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, это не уменьшает возможности, что в РФ придет еще и вторая волна COVID-19. Как сообщает ведомство, высокая вероятность возникновения второй волны распространения заболевания допустима этой осенью.

Специалисты Роспотребнадзора полагают, что частота инфицирования COVID-19, как и обычных респираторных заболеваний, летом может пойти на спад из-за высокой температуры воздуха (метеорологи прогнозируют небывалую жару) и большого количества солнечного ультрафиолета.

«Осенью же, при наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости COVID-19 в осенний период», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест на коронавирус при отсутствии симптомов делать нужно только в случае контактирования с заразившимися COVID-19 или при вероятности контакта. Жителям деревень и отдаленных населенных пунктов при наличии подозрений на инфицирование следует позвонить в поликлинику или медицинский пункт, обслуживающий их территорию. Необходимость осмотра и проведения тестирования определят медики.

В России, по сведениям оперативного штаба, cейчас зарегистрирован 114 431 случай заражения COVID-19, выздоровели 13 220 человек, 1 169 умерли. Что касается мировой статистики, то с начала пандемии коронавирусом заразились на планете более 3,2 миллиона человек, свыше 230 тысяч умерли.