Глава Минздрава заявил, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19, победить который поможет ответственное поведение каждого гражданина, говорится в заявлении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, опубликованном на сайте ведомства.

Министр поздравил россиян с Днем труда, а медицинским работникам пожелал сил, здоровья, терпения, оптимизма и попросил беречь себя. Он подчеркнул, что российские врачи неоднократно доказали свой высокий профессионализм.

Мурашко от лица Минздрава призвал всех россиян в праздничные дни воздержаться от посещения общественных мест и остаться дома в кругу семьи.

Ранее при помощи математической модели был спрогнозирован пик распространения коронавируса для каждого федерального округа РФ. По словам кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в Москве он настанет в первых числах мая, а ждать конца пандемии следует в августе.