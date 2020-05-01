Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса

Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться. Об этом рассказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день состояние ухудшается и он умирает», - отметил Петриков в эфире «России 1».

Он также рекомендовал россиянам оставаться дома и переждать пандемию, как можно сильнее сократив межличностные контакты.

В России за сутки подтверждены 7 933 случая инфицирования COVID-19. Общее число зараженных достигло 114 431. За сутки в стране 1 601 инфицированный выздоровел, всего излечились 13 220 человек. Погибли 96 больных, всего на сегодняшний день отмечены 1 169 летальных исхода. Под врачебным наблюдением находится 211 191 человек.