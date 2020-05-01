Спрогнозированы пики пандемии коронавируса для каждого федерального округа РФ

При помощи математической модели удалось отметить пик распространения COVID-19 по каждому федеральному округу России. Об этом рассказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в расчетах используется логарифмическая кривая, построенная на статистике по заболеваемости в России из официальных источников. Самое большое доверие у ученого вызывает модель по Москве, где наиболее оперативно публикуются подробные данные, больше выборка и более раннее начало распространения вируса.

Тавадян отметил, что пик заболеваемости в Москве будет уже в первых числах мая, а окончание пандемии стоит ждать к августу. При этом число инфицированных может составить от 130 до 170 тысяч человек, динамика напоминает таковую в крупных городах Европы и США. В Московской области пик заболеваемости пройдет чуть раньше.

«Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около пяти тысяч ежедневных случаев в период пика. По окончании этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тысяч позитивных случаев», — приводит слова Тавадяна РИА Новости.

По расчетам, в Санкт-Петербурге в данный момент отмечается несколько пиков болезни. Это значит, что было несколько эпицентров заражения, развивающихся отдельно. При этом с 13 апреля динамика стала стабильной, рост не слишком силен. Самый сильный пик придется на конец мая, в ближайшие дни возможны локальные пики COVID-19.

За сутки в 85 регионах России обнаружены 7 933 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране отмечены 114 431 случай. За сутки 1 601 россиянин выздоровел, а за все время поправились 13 220. При этом умерли 96 и 1 169 человек соответственно.