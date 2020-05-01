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Bloomberg: пандемия коронавируса может продлиться еще два года

Кирилл Васин
13:58 01.05.2020
Ученые уверены, что вирус не получится поставить под контроль до тех пор, пока им не переболеют две трети населения планеты.
Bloomberg: пандемия коронавируса может продлиться еще два года
© Фото: Xavi Bonilla, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пандемия COVID-19 может продлиться до двух лет, заболевание способно распространяться волнами, которые смогут возникнуть и после 2022 года. К таким выводам пришли в центре по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США, пишет Bloomberg.

Ученые уверены, что вирус не получится поставить под контроль до тех пор, пока им не переболеют две трети населения планеты. Дополнительные сложности доставляет тот факт, что COVID-19 может распространяться и протекать бессимптомно.

Исследователи рекомендуют мировым правительствам готовиться к тому, что пандемия не закончится в ближайшее время и может распространяться с новой силой в течение ближайших двух лет.

Несмотря на это, первые ограниченные партии вакцин могут быть готовы уже в 2020 году. Ученые вспоминают опыт эпидемии гриппа 2009-2010 годов, когда вакцина была готова только после того, как вспышка достигла пика в США, но это помогло предотвратить полтора миллиона случаев инфицирования и несколько сотен смертей только в этой стране.

Ранее при помощи математической модели были спрогнозированы пики распространения коронавируса в федеральных округах РФ. По словам кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в Москве пик заболеваемости будет уже в первых числах мая, а ждать конца пандемии стоит к августу.

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