Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Артистка эстрады Елена Степаненко рассказала подробности развода с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.

Процесс раздела имущества до сих пор продолжается в суде. Степанян назвала причину скандальных разбирательств и каким образом можно было бы их избежать.

«Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!" Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему?» - заявила артистка в эфире передачи «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».

В итоге супруги решили делить имущество поровну и через суд, добавила она.

Напомним, шестнадцатого ноября суд расторг брак Петросяна и Степаненко. Инициатором развода стала Елена Степаненко, которая назвала процесс «житейским делом». О реальных причинах развода пара умалчивает. Супруги развелись в 2018 году после 33 лет брака. Суд принял решение расторгнуть брак несмотря на то, что Степаненко «всячески затягивала этот процесс».