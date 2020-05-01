Космический гигант: обнаружена планета намного больше Юпитера

Гигантскую планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера, удалось обнаружить удаленной от Земли на 1243 световых лет. Команда ученых совместно с Институтом астрономии Гавайского университета проанализировала данные, которые получала в течение шести лет с помощью телескопа Кек I на Гавайских островах.

С помощью спектрометра высокого разрешения HIRES, установленном на телескопе, удалось подтвердить, что у звезды Kepler-88 есть четвертая планета с периодом обращения в четыре года и эллиптической орбитой. Об этом сообщил журнал The Astronomical Journal.

Газовый гигант Юпитер - самая большая планета Солнечной системы. Радиус его экватора в 11,2 раза превышает радиус Земли, а масса Юпитера в 2,47 раза больше суммарной массы всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых.