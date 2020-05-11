Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названы регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Светлана Головина
03:13 11.05.2020
По последним данным, в России заражены коронавирусом свыше 200 тысяч человек.
Названы регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В числе регионов-лидеров по нарушению режима самоизоляции в период пандемии COVID-19 оказалась южная часть России и Приморский край. Об этом сообщил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев.

По его словам, данные статистики были сформированы по соотношению количества протоколов к числу жителей.

«Сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», - сказал Валяев в комментарии РИА Новости.

Однако он отметил, что при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что «абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все субъекты России различаются по численности населения».

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса были введены на территории всей России. В некоторых регионах режим самоизоляции уже был продлен до 31 мая.

Согласно статистике оперштаба, в стране инфицированы COVID-19 свыше 200 тысяч человек, выздоровели более 34, скончались - 1 915.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата11.05.2020, 00:00
Опубликованы кадры прилета пятого Ил-76 на аэродром Чкаловский из Италии
Дата10.05.2020, 09:28
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
03:13 В стране и мире
Названы регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
01:36 В стране и мире
На Украине ослабили ограничения общенационального карантина
00:46 В стране и мире
В ВОЗ надеются, что Россия вышла на плато эпидемии коронавируса
00:31 В стране и мире
Авиакомпании ужесточат проверку адреса проживания при вывозе россиян из-за рубежа
00:00 Армия
Видео
Опубликованы кадры прилета пятого Ил-76 на аэродром Чкаловский из Италии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:09 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах покупки товаров онлайн
03:52 В стране и мире
Видео
Появились кадры с места пожара в здании хосписа в Красногорске
03:21 В стране и мире
Видео
Девять человек госпитализированы после пожара в подмосковном хосписе
03:13 В стране и мире
Названы регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
02:50 В стране и мире
Пожар произошел на птицефабрике в Челябинской области
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.