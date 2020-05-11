Названы регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

В числе регионов-лидеров по нарушению режима самоизоляции в период пандемии COVID-19 оказалась южная часть России и Приморский край. Об этом сообщил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев.

По его словам, данные статистики были сформированы по соотношению количества протоколов к числу жителей.

«Сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», - сказал Валяев в комментарии РИА Новости.

Однако он отметил, что при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что «абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все субъекты России различаются по численности населения».

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса были введены на территории всей России. В некоторых регионах режим самоизоляции уже был продлен до 31 мая.

Согласно статистике оперштаба, в стране инфицированы COVID-19 свыше 200 тысяч человек, выздоровели более 34, скончались - 1 915.