Медведев: новые формы занятости станут востребованнее из-за пандемии

Пандемия коронавируса может распространяться волнами, на этом фоне новые формы занятости станут более востребованными, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В связи с этим политик призвал по-новому взглянуть на регулирование трудовых отношений.

«Пандемия может распространяться волнами, режим самоизоляции может вводиться попеременно то там, то здесь, в зависимости от развития ситуации. Поэтому эти новые профессии они, по всей вероятности, окажутся более востребованными, во всяком случае, новые формы занятости», - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев добавил, что сейчас многие люди перешли в режим удаленной занятости. Кроме того, активно осваиваются цифровые технологии, которые, с одной стороны, предоставляют значительные возможности для самореализации, а с другой - создают для отдельных категорий граждан риски потерять работу и остаться невостребованными.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился разработать до 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, дохода и роста экономики. Предполагается, что реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни страны, оживление рынка труда , а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения.

Повара, администраторы, охранники, уборщики и фитнес-тренеры оказались не востребованы в России во время пандемии нового типа коронавируса. На наиболее высокий доход на удаленке могут претендовать специалисты по продажам, менеджеры по работе с клиентами и телемаркетологи.