СМИ: Китай не разрешил ВОЗ участвовать в расследовании происхождения COVID-19

Китай отклонил просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании причин возникновения коронавируса. При этом такое расследование уже ведется, рассказал Sky News представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

«Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. ВОЗ продолжает обращения с просьбой к Комиссии по здравоохранению и властям», - сказал Галеа.

Он отметил, что очень важно для борьбы с вирусом установить причину его происхождения, выяснить, как он взаимодействует с животными и человеком. Также это необходимо для того, чтобы разработать механизм противодействия подобным угрозам в будущем.

Помимо этого, Галеа заявил, что у Китая нет оснований не допускать ВОЗ к расследованию.

По статистике университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент COVID-19 по всему миру заражены 3 269 667 человек. Умерли 233 688 зараженных, вылечились - 1 021 185.