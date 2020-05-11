Девять человек госпитализированы после пожара в подмосковном хосписе

Стали известны новые подробности пожара в здании подмосковного хосписа. Обновленную информацию сообщила представитель пресс-службы администрации Красногорского района.

Из 29 человек, включая сотрудников пансионата, девять были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу. Шестеро в настоящий момент находятся в реанимации, а трое определены в палаты общей терапии.

Девять человек стали жертвами пожара.

Оперативный штаб администрации подмосковного города занимается решением вопроса о размещении пациентов учреждения.

На месте происшествия проводятся следственные действия и выясняются все детали случившегося.

Ранее стало известно, что пансионат для пожилых людей «Второй дом» не был официально зарегистрирован по месту расположения.