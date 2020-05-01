В США прошли протесты против ограничений из-за коронавируса

В ряде городов США прошли протесты против действующих ограничительных мер и режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Без соблюдения санитарных норм и социальной дистанции протестующие вышли к зданию Капитолия в городе Лансинг штата Мичиган. Некоторые из них были вооружены, кто-то нес плакаты с надписью «Нужна свобода». Участники протестов недовольны тем, что губернатор штата Гретхен Уитмер продлила самоизоляцию до 28 мая.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания, США находятся на первом месте среди остальных стран по числу заболевших. Всего в стране насчитывается более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Во всем мире установлено более трех миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших. В России зафиксировано 114 431 пациентов с COVID-19. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились.