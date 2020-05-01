«Возложим венки и помянем павших»: посол РФ в Германии о предпраздничных мероприятиях к 9 Мая в Берлине

Священный для всего российского народа праздник 9 Мая не останется без внимания российских дипломатов в Берлине. Несмотря на то что некоторые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, придется отложить или сократить в связи с пандемией, дату эту в Германии берегут. Об этом заявил «Звезде» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Второго мая вместе с правящим бургомистром Берлина возложим венки к тому месту, где находился штаб 8-й гвардейской армии маршала Василия Чуйкова. Фактически была капитуляция берлинского гарнизона, где советская Красная армия фактически одержала победу. Все проведем в торжественной обстановке, с соблюдением мер предосторожности, которые сейчас приняты всюду. Их должны соблюдать, но это не помешает нам почтить память солдат и исторических событий», - рассказал посол.

Ближе к самому празднику 9 Мая дипломаты будут активнее посещать знаковые мемориалы советских воинов. В первую очередь главные мемориалы в Берлине - знаменитый парк Тиргартен и крупнейшее захоронение павших в ВОВ солдат в Панкове. Всюду будут возложены цветы.

Сергей Нечаев отметил, что историко-мемориальная работа является одним из ключевых направлений в посольстве, тем более в преддверии 75-летия Победы. Позаботятся и о ветеранах, проживающих в Германии. Персональные поздравления в их адрес направил президент РФ Владимир Путин, и они обязательно дойдут до адресатов.

Другой важной задачей, по словам посла, является сохранение военных советских мемориалов и кладбищ, которых на территории страны более четырех тысяч. Это означает объективность истории, недопустимость забвения и фальсификации фактов, о чем всегда говорит глава России.