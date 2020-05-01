В Свердловской области ввели обязательный масочный режим

Начиная с пятницы, все жители Свердловской должны будут следовать правилам обязательного масочного режима.

Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в закрытых общественных пространствах, таких как продовольственные магазины и салоны транспорта, необходимо будет носить защитную маску. За несоблюдение этого правила, по его словам, будут налагаться штрафы.

Согласно информации, поступавшей от главы областного управления Роспотребнадзора, за порядком следования новым предписаниям проследит полиция, а лиц без масок просто не будут пускать в магазины.

О возможности введения масочного режима размышляют и в Подмосковье. Ранее губернатор Московской области получил предписание главного санитарного врача РФ о рекомендации таким образом ужесточить ограничительные меры в регионе.