Выборы президента Польши признаны несостоявшимися
Соответствующее постановление было вынесено государственной избирательной комиссией страны.
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Выборы президента Польши, запланированные на воскресенье, 10 мая, признаны несостоявшимися, говорится в постановлении государственной избирательной комиссии.
«На выборах президента Республики Польша не было возможности голосовать за кандидатов», - уточняется в документе.
В соответствии с законодательством страны, спикер нижней палаты парламента Эльжбета Витек в течении 14 дней должна назначить новую дату выборов, пишет РИА Новости.