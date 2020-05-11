Пожар произошел на птицефабрике в Челябинской области

В Челябинской области на птицефабрике Уральской мясной компании вчера, 10 мая, вечером произошел крупный пожар, охвативший 1,2 тысячи квадратных метров территории.

К настоящему времени открытое горение уже устранено. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МЧС.

Ко времени прибытия на место происшествия первой бригады пожарных огнем было охвачено уже 800 квадратных метров – целый цех по выращиванию птицы.

Восемь работников предприятия покинули место пожара самостоятельно до прибытия экстренных служб. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.