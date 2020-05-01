Политики со всего мира желают Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Политические деятели Индии, Сербии, Израиля и США пожелали как можно быстрее оправиться от коронавируса премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Пожелание скорейшего выздоровления российскому коллеге на своей странице в Twitter оставил премьер-министр Индии Наренда Моди. Он отметил, что Россия и Индия плечом к плечу борются с распространением вируса.

«Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19», - написал Моди на русском языке.

© narendramodi, Twitter

К нему присоединился президент Сербии Александр Вучич, который выразил убеждение, что энергия и оптимизм Мишустина помогут ему справиться с болезнью.

«Уважаемый Михаил Мишустин, желаю Вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни», - написал Вучич.

© predsednikrs, Twitter

Также здоровья российскому премьеру пожелал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Не остались в стороне и представители американского истеблишмента: один из высокопоставленных сотрудников администрации США, пожелавший остаться неизвестным, пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

«Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми россиянами, пострадавшими от пандемии коронавируса», — передает его слова РИА Новости.

О заражении Михаила Мишустина COVID-19 стало известно 30 апреля. Он сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию, временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.