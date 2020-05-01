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В Москве началась масштабная дезинфекция

Ирина Егорова
12:47 01.05.2020
Основная цель проведения регулярных дезинфекций всего города - не допустить распространения коронавирусной инфекции.
В Москве началась масштабная дезинфекция
© Фото: XinHua, Globallookpress

Дороги, тротуары, парковки, общественные пространства Москвы сегодня продезинфицировали в шестой раз. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная цель проведения регулярных дезинфекций всего города - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Будем проводить эти мероприятия столько, сколько необходимо», - отметил он.

По словам Бирюкова,  в проведении работ задействованы свыше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тысячи единиц техники.

Обработка более 300 миллионов квадратных метров городского пространства осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом., который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных.

Особое внимание уделяется обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, передает слова заммэра РИА Новости.

Подобного рода работы проводятся в Москве еженедельно. По последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 300 человек.  Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии выявлено 114 431 случаев заражения.

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