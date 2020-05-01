Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником 1 Мая

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда. Обращение появилось на странице мэра во «ВКонтакте». Он пожелал всем здоровья и попросил продолжать соблюдать режим самоизоляции.

«Дорогие москвичи, сегодня Праздник Весны и Труда. День, который мы всегда встречали с весенним настроением и трудовыми успехами. Сегодня мы вынуждены ограничить себя в наших действиях, оберегая тем самым себя и близких от распространения коронавируса», - подчеркнул он.

Сергей Собянин также напомнил, что, несмотря на всеобщий режим самоизоляции, многие все равно трудятся «на передовой» борьбы с коронавирусом. Это медики, работники транспорта, волонтеры, энергетики и другие городские службы.

Столичный градоначальник выразил уверенность, что москвичи обязательно справятся с вирусом и после парки, кафе и городские улицы будут с радостью встречать жителей города.