Склоняют голову перед подвигом советских солдат: как в Европе встретили День Победы

В связи с пандемией коронавируса празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришлось проводить в новом формате с соблюдением правил самоизоляции.

Праздничные парады и масштабные торжества отменены по всей Европе. Однако, акции памяти проходили по возможности и где только возможно. Корреспондент «Звезды» Евгений Ксензенко побывал в эпицентре событий.

В Великобритании поздравление для горожан премьер-министр Борис Дждонсон записал в своей резиденции, а затем связался по видеосвязи с ветераном войны - 102-х летним Эрни Хорсфеллом,

«Как я и говорил уже, мы обязаны всем - вам и вашему поколению!», - сказал он.

Также Джонсон поздравил с Днем Победы Россию. В телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным премьер отметил решающий вклад Советского Союза в победе над общим врагом.

Дистанционные поздравления - новая реальность. Елизавета II записала телевизионное обращение к нации.

«Возможно, сейчас нам тяжело, что мы не можем отметить эту годовщину как нам хотелось бы, а вместо этого делаем это из наших домов. Но наши улицы не пусты, они переполнены любовью и заботой, которую мы бережем друг для друга», - сказала королева.

Этот праздник объединил не только поколения, но и страны. О роли Советского Союза в победе над фашистской Германией напомнила дочь Елизаветы II - принцесса Анна, письмо которой на русском языке выпустил Букингемский Дворец.

«Крайне важно, что мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР. Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для Победы», - говорится в послании.

На праздничный автопробег в Англии Сергей обычно выезжает всей семьей - едут колонной из Лондона, но сейчас иные обстоятельства - мир изменился, но реакция британцев на машины с российскими и советскими флагами осталась прежней - «смотри, русские в городе!».

Первый автопробег в Королевстве прошел 6 лет назад. Сначала в колонне было 20 машин, а в следующие годы уже сотни автомобилей участвовали в акции. В условиях изоляции - автопробег невозможен. Однако организаторы придумали, как почтить память, не нарушая правил социальной дистанции.

Подробнее о том, как встретили 75 годовщину Победы в Англии, Франции и Германии смотрите в сюжете программы «Главное с Ольгой Беловой».