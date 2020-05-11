«Обвал холода» и аномальная жара: в Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшую неделю

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание во вторник, 12 мая, однако на Урале и в Сибири днем столбики термометров достигнут отметки 35 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень теплые воздушные массы будут приходить к нам. Температура составит около +20 градусов, а во вторник до 25 градусов выше нуля», - пояснил он.

Однако уже к вечеру 12 мая начнет стремительно холодать и температура понизится больше чем на 10 градусов.

«Произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4-5 градусов», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Помимо этого будет резкое усиление ветра и условия для грозы.

В частности, ночью столбики термометров опустятся до отметки 6-8 градусов выше нуля, днем до +13 градусов.

Жаркая погода сохранится на территории азиатской части России - на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве и Хакасии, где температура составит +26-28 градусов.

«В Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до +35. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10-12 градусов», - отметил метеоролог.

Незадолго до этого Вильфанд рассказал о том, что лето 2020 года может войти в историю, как одно из самых жарких.