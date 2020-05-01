Поезд протаранил фуру с катером на железнодорожном переезде в Норвегии: видео

ДТП на востоке Норвегии в провинции Телемарк поразило даже многое повидавших полицейских. На железнодорожном переезде не смогли разъехаться поезд и катер, который, правда, был погружен на грузовик. Фура, перевозившая плавательное средство, неожиданно застряла на рельсах, не сумев их преодолеть.

Через некоторое время случилось закономерное: к остановившемуся на путях грузовому автомобилю стал стремительно приближаться поезд, ехавший по своему расписанию.

В результате от столкновения грузовой автомобиль и находящееся на нем водное средство передвижения превратилось в груду обломков. К счастью, как утверждают очевидцы, происшествие обошлось без жертв.