Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники

В Праздник Весны и Труда в центре Европейской России установится хорошая солнечная погода, но температура не очень высокая рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Утром в ряде районов Московской области температура была даже ниже нулевой. В этом нет ничего особенного, поскольку это традиционная ситуация. Даже песня такая есть: "Холодок бежит за ворот, шум на улице сильней..."», - сказал метеоролог.

По его словам, днем будет 12-13 градусов тепла и при солнечной погоде будет создаваться хорошее праздничное настроение. Но по отношению к климатическим характеристикам такой температурный фон ниже на три градуса, уточнил он.

«С завтрашнего дня и температурный фон будет ближе к обычным значениям. Днем будет 15-17 градусов, ночью не ожидаем отрицательных температур, погода завтра будет без осадков. Начиная с 3 мая температурный фон повысится до летних значений. Ночью 8-19, днем 23-25 градусов и первые майские грозы, первые весенние грозы прогремят», - отметил Вильфанд.

Ранее метеоролог предполагал, что текущий год с огромной вероятностью может оказаться одним из пяти самых жарких годов в истории. Пока это только предположение, но все прогнозы склоняются к одним выводам. Такого же мнения придерживается и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.