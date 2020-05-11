В ДНР сообщили об обстреле школы в Горловке

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что в понедельник, 11 мая, украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки. При обстреле было повреждено здание школы.

«Под огнем Курганка и шахта Гагарина (поселки на окраине Горловки). При обстреле Курганки зафиксированы попадания в школу № 10», — цитирует главу администрации Горловки Ивана Приходько Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что ВСУ вели огонь из минометов и гранатометов. Данные о пострадавших и жертвах обстрела уточняются.