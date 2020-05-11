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Действия на опережение: как России удалось избежать взрывного неконтролируемого роста уровня заболеваемости COVID-19

Владислав Кустов
Кирилл Васин
22:31 11.05.2020
Лучший способ приблизить начало послаблений – это самоизоляция.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

За минувшую неделю количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч, из них более 100 тысяч — в Москве. В первую очередь это связано с постоянно увеличивающимися объемами тестирования. В столице ограничительные меры продлены до конца мая.

«Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — отметил президент России Владимир Путин

Резкого и повсеместного выхода из самоизоляции и карантина ждать не стоит. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании представила план поэтапного снятия ограничений.

«На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми. На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций», — рассказала  Попова.

В ходе третьего этапа, по ее словам, буду открыты парки, скверы, кафе, гостиницы и образовательные учреждения. Но социальную дистанции все равно необходимо будет соблюдать.

Действуя на опережение, России удалось выиграть время и избежать взрывного неконтролируемого роста уровня заболеваемости. Однако ясным пока остается одно: лучший способ приблизить начало послаблений – это самоизоляция. Россия сейчас на втором месте по количеству проводимых тестов на коронавирус — в лабораториях исследовали уже почти 5 с половиной миллионов проб. Больше всего их сделали в Москве — свыше миллиона.

«Мы проанализировали детально ситуацию, которая складывается в городе. За последнее время мы кратно увеличили количество тестирований граждан и, соответственно, выявляемость заболеваний, что видно по динамике. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших», — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

На неделе в Москве возобновляется работа промышленных предприятий и строек. А с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах: в транспорте, аптеках, магазинах. Нарушителей этого правила ждет штраф, максимальный размер которого составит 5 тысяч рублей. Общий режим самоизоляции в столице продлили до конца весны.

Несмотря на то, что большинство жителей Москвы остается дома, процент тех, кто нарушает режим самоизоляции, довольно высок. Полиции и Росгвардии приходится бросать на борьбу с несознательными гражданами все новые силы. Патрули сейчас можно встретить даже на воде. Также следят за тем, как москвичи соблюдают режим самоизоляции, теперь и с воздуха при помощи беспилотников.

Камера беспилотника охватывает радиус в 5 километров и передает картинку прямо в салон мобильной станции, где за ней наблюдают сотрудники правоохранительных сил. При обнаружении нарушителей самоизоляции они сообщают их координаты патрульным.

Сотрудники Росгвардии признаются, что общаться с некоторыми нарушителями карантина крайне сложно: люди не понимают важности текущего положения дел. И, зачастую, не хотят принимать введенные временные ограничения. Людей не останавливают ни призывы к ответственности, ни даже инстинкт самосохранения: они гуляют парами, семьями, сидят на лавочках.

Главы регионов руководствуются в вопросах ограничительных мер, как и говорил президент, исходя из текущей ситуации. Если в Ямало-Ненецком автономном округе готовятся разрешить прогулки и занятия спортом на улицах при соблюдении санитарных норм, то в Крыму под большим вопросом оказался весь курортный сезон.

«Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке», — говорил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Главу Удмуртии безответственность земляков вынудила объяснить, где он будет ждать их после шашлыков и веселых посиделок с друзьями.

«А к вам, любители повстречаться с родными и близкими, любители компаний, шашлычной темы, я могу сказать только одно: койкоместа в наших больницах мы для вас подготовили. Наверное, звучит жестко, но по-другому я объяснять уже не могу», — подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

Абсолютным антирекордсменом по уровню самоизоляции на минувшей неделе стал Санкт-Петербург: город на Неве попал в красную зону. Люди активно выходили на променады, любовались сакурой на Литейном; и, кажется, немногие задумывались, почему были введены ограничительные меры. Те, кто так и не осознал всю серьезность ситуации, играют в русскую рулетку. Зачастую их мнение меняется уже на больничной койке.

«Основная история такая, что я на это не обращал внимания, считая это если не фейком, то преувеличенной ситуацией, не использовал средства защиты, смеялся где-то, не обращая внимания — двое таких пациентов лежат сейчас из Сергиевого Посада. Если бы я знал, говорит, хоть на секунду, чем это закончится — наверное, так бы не поступал», — приводит слова пациентов руководитель отделения кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Вадим Попов.

Но в стране готовы к любому развитию ситуации с распространением вируса: в соответствии с распоряжением президента фонд больничных коек на сегодня составляет 95 тысяч мест. С невероятной скоростью строятся новые больничные корпуса.

На этой неделе открылся целый комплекс стационаров в знаменитой Коммунарке для долечивания выздоравливающих пациентов с COVID-19. Также открываются временные госпитали на ВДНХ, Ледовой арене в Лужниках, в выставочном центре Крокус Экспо.

В эти дни в Россию из Италии, по сути — из самой горячей точки пандемии, возвращаются российские военные медики. Сейчас они будут находиться в заслуженном отпуске. И если все мы останемся дома и будем соблюдать режим, им не придется возвращаться к этой опасной работе — войне с невидимым и коварным врагом уже на Родине.

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